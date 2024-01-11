$89.39-1.0197.87-1.11
Войти в почту

Чемпионат Европы — 2024, женщины: во сколько начнётся короткая программа, где смотреть

Сегодня, 11 января, в Каунасе (Литва) женщины покажут короткую программу в рамках чемпионата Европы — 2024 по фигурному катанию. Соревнования начнутся в 14:15 мск.

ЧЕ — 2024, женщины: во сколько начнется короткая программа, где смотреть
© РИА Новости

Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2024, Каунас. Короткая программа. Женщины.

  • Лаура Щесна (Польша)
  • Регина Шерманн (Венгрия)
  • Ана-София Бескя (Румыния)
  • Барбора Вранкова (Чехия)
  • Юлия Ловренчич (Словения)
  • Ванеса Шельмекова (Словакия)
  • Миа Каролине Риса Гомес (Норвегия)
  • Антонина Дубинина (Сербия)
  • Кристина Исаев (Германия)
  • Нина Пови (Великобритания)
  • Эми Пелтонен (Финляндия)
  • Анастасия Гожва (Украина)
  • Анастасия Губанова (Грузия)
  • Мария Сенюк (Израиль)
  • Екатерина Куракова (Польша)

Напомним, российские фигуристы пропускают сезон-2023/2024 чемпионата Европы по решению Международного союза конькобежцев (ISU), которые таким образом отреагировали на ситуацию на Украине.

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.Okko.

Фигурное катание
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости