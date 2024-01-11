ЧЕ — 2024, женщины: во сколько начнется короткая программа, где смотреть

Чемпионат Европы — 2024, женщины: во сколько начнётся короткая программа, где смотреть
Сегодня, 11 января, в Каунасе (Литва) женщины покажут короткую программу в рамках чемпионата Европы — 2024 по фигурному катанию. Соревнования начнутся в 14:15 мск.
Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2024, Каунас. Короткая программа. Женщины.
- Лаура Щесна (Польша)
- Регина Шерманн (Венгрия)
- Ана-София Бескя (Румыния)
- Барбора Вранкова (Чехия)
- Юлия Ловренчич (Словения)
- Ванеса Шельмекова (Словакия)
- Миа Каролине Риса Гомес (Норвегия)
- Антонина Дубинина (Сербия)
- Кристина Исаев (Германия)
- Нина Пови (Великобритания)
- Эми Пелтонен (Финляндия)
- Анастасия Гожва (Украина)
- Анастасия Губанова (Грузия)
- Мария Сенюк (Израиль)
- Екатерина Куракова (Польша)
Напомним, российские фигуристы пропускают сезон-2023/2024 чемпионата Европы по решению Международного союза конькобежцев (ISU), которые таким образом отреагировали на ситуацию на Украине.
Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.Okko.
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