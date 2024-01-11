Французские фигуристы Ковалевы снялись с чемпионата Европы — 2024

Французские фигуристы Камий Ковалёв и Павел Ковалёв, выступающие в парном катании, досрочно завершили выступления на чемпионате Европы — 2024 по фигурному катанию в Каунасе (Литва), сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев.

Снятие спортивной пары с соревнований связано с падением Камий Ковалёв в короткой программе накануне, 10 января. Фигуристы получили 50,90 балла и заняли 15-е место по итогам прокатов с короткой программой.

Напомним, сегодня, 11 января, спортивные пары представят свои произвольные программы на чемпионате Европы. Начало прокатов — в 20:00 мск. Лидерами соревнований после короткой программы являются грузинские фигуристы Анастасия Метёлкина и Лука Берулава.