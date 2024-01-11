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Валиева, Туктамышева, Петросян, Костылева, Базылюк, Семененко, Гуменник, Дикиджи выступят на чемпионате России по прыжкам

Известен состав участников чемпионата России по прыжкам-2023/2024, который пройдет 19-21 января.

Стал известен состав участников ЧР по прыжкам, который пройдет 19-21 января
© Sports.ru

Чемпионата России по прыжкам

Москва

Состав участников

Мужчины

Максим Автушенко

Михаил Алексахин

Дмитрий Алиев

Матвей Ветлугин

Вадим Воронов

Владислав Дикиджи

Петр Гуменник

Макар Игнатов

Эдуард Карартынян

Николай Колесников

Марк Кондратюк

Глеб Лутфуллин

Михаил Полянский

Иван Попов

Даниил Постарнаков

Макар Пузин

Егор Рухин

Павел Савченко

Александр Самарин

Даниил Самсонов

Никита Сарновский

Евгений Семененко

Илья Строганов

Михаил Терновский

Михаил Тихонов

Николай Угожаев

Григорий Федоров

Арсений Федотов

Роман Хамзин

Женщины

Маргарита Базылюк

Камила Валиева

Алина Горбачева

Мария Гордеева

Алиса Двоеглазова

София Дзепка

Алена Жилина

Арина Калугина

Екатерина Кольцова

Елена Костылева

Варвара Кравчина

Милана Лебедева

Мария Мазур

Диана Мильто

Виктория Морозова

Арина Мохова

Софья Муравьева

Камилла Нелюбова

Ангелина Палагина

Аделия Петросян

Надежда Понтелеенко

Алена Принева

Кира Трофимова

Елизавета Туктамышева

Анастасия Уткина

Арина Чернобавская

Пары

Юлия Артемьева — Алексей Брюханов

Александра Бойкова — Дмитрий Козловский

Анастасия Мишина — Александр Галлямов

Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев

Елизавета Осокина — Артем Грицаенко

Анастасия Чернышова — Владислав Вильчик

Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков

Наталья Хабибулина — Илья Княжук

Фигурное катание
Елизавета Осокина
Илья Княжук
Матвей Ветлугин
Никита Сарновский
Мария Гордеева
Владислав Дикиджи
Алина Горбачева
Арсений Федотов
Алиса Двоеглазова
Глеб Лутфуллин
Софья Муравьева
Марк Кондратюк
Александр Галлямов
Аделия Петросян
Вадим Воронов
Макар Игнатов
Петр Гуменник
Егор Рухин
Александра Бойкова
Евгений Семененко
Павел Савченко
Григорий Федоров
Анастасия Чернышова
Елена Костылева
Виктория Морозова
Дмитрий Алиев
Елизавета Туктамышева
Николай Колесников
Александр Самарин
Анастасия Мишина
Дмитрий Козловский
Иван Попов
Михаил Тихонов