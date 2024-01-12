Туктамышева высказалась о насилии в спорте

«Я с этим за всю свою спортивную карьеру ни разу не столкнулась. Но знаю, что есть известные фигуристки, которые, к сожалению, через это прошли», — заявила она.

Ранее фигурист Владимир Самойлов рассказал, что после интенсивных занятий в группе Этери Тутберидзе у него появились проблемы со здоровьем — боли в спине. «Когда я к ней пришел, у меня уже были протрузии. На что мне сказали: "Это у всех спортсменов бывает, это минимальное, что может быть". Она сразу знала, я ей сказал. Но в итоге все проявилось в грыже двух видов», — поделился он.