Итальянский дуэт стал первым в ритм-танце ЧЕ-2024. Дэвис и Смолкин идут седьмыми

Завершился ритм-танец в танцах на льду в рамках чемпионата Европы-2024 в Каунасе (Литва). Наивысшие оценки судей получил дуэт фигуристов из Италии — Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри — 86.80 баллов.

Вторыми стали Лила Фир и Льюис Гибсон, представляющие Великобританию с результатом 85.20. Замыкает тройку лидеров дуэт из Литвы — Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс — 80.73.

Отметим, что разница между баллами первого и второго места — 1,6. Уже завтра,13 января, дуэты покажут произвольный танец. Итоговый результат может измениться в неожиданную сторону.

Напомним, что фигуристка Лопарева родилась в Москве и каталась с Алексеем Карпушовым, однако сменила гражданство и теперь уже несколько лет выступает за цвета сборной Франции.

Дуэт, в котором выступает дочь тренера Этери Тутберидзе Диана Дэвис с партнёром Глебом Смолкиным заняла седьмую строчку — 76.33 балла.