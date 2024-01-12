Итальянский дуэт стал первым в ритм-танце ЧЕ-2024. Дэвис и Смолкин идут седьмыми
Завершился ритм-танец в танцах на льду в рамках чемпионата Европы-2024 в Каунасе (Литва). Наивысшие оценки судей получил дуэт фигуристов из Италии — Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри — 86.80 баллов.
Вторыми стали Лила Фир и Льюис Гибсон, представляющие Великобританию с результатом 85.20. Замыкает тройку лидеров дуэт из Литвы — Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс — 80.73.
Отметим, что разница между баллами первого и второго места — 1,6. Уже завтра,13 января, дуэты покажут произвольный танец. Итоговый результат может измениться в неожиданную сторону.
Напомним, что фигуристка Лопарева родилась в Москве и каталась с Алексеем Карпушовым, однако сменила гражданство и теперь уже несколько лет выступает за цвета сборной Франции.
Дуэт, в котором выступает дочь тренера Этери Тутберидзе Диана Дэвис с партнёром Глебом Смолкиным заняла седьмую строчку — 76.33 балла.
Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.