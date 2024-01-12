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Французский фигурист Сяо Хим Фа исполнил запрещенный элемент в произвольной программе на ЧЕ

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа выполнил запрещенный элемент в произвольной программе на чемпионате Европы, который проходит в Литве.

Сяо Хим Фа исполнил в произвольной программе запрещённое сальто и получил штраф
© Матч тв
Телеграм-канал "Риа Новости Спорт"

Сяо Хим Фа сделал сальто назад во время проката, судьи оштрафовали спортсмена на три балла. В фигурном катании сальто назад (или бэкфлип) запретили в 1976 году из за травмоопасности.

В сумме за две программы Сяо Хим Фа набрал 276,17 балла, француз выиграл чемпионат Европы и стал двукратным победителем турнира.

Фигурное катание