Сяо Хим Фа исполнил в произвольной программе запрещённое сальто и получил штраф

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа выполнил запрещенный элемент в произвольной программе на чемпионате Европы, который проходит в Литве.

Сяо Хим Фа сделал сальто назад во время проката, судьи оштрафовали спортсмена на три балла. В фигурном катании сальто назад (или бэкфлип) запретили в 1976 году из за травмоопасности.