Адам Сяо Хим Фа стал двукратным чемпионом Европы в мужском одиночном катании

Действующий чемпион Европы Адам Сяо Хим Фа из Франции защитил свой титул, став чемпионом Европы в 2024 году. По результатам короткой и произвольной программ у фигуриста 276,17 балла.

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Вторым на чемпионате Европы стал Александр Селевко, представляющий Эстонию, который набрал по сумме двух программ 256,99 балла. Замкнул тройку сильнейших итальянец Маттео Риццо, получивший 250,87 балла.

Отметим, что Адам Сяо Хим Фа лидировал на турнире и после короткой программы, укрепив лидерство в произвольном прокате.

Чемпионат Европы по фигурному катанию. Мужчины. Итоговый результат

1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 276,17 балла.

2. Александр Селевко (Эстония) — 256,99.