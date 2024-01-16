Тутберидзе назвали «Родиной-матерью»

«Этери Тутберидзе — это Родина-мать, это наша богиня Кали, это гордость за страну безо всяких корыстных примесей. Этери — фигура мирового масштаба.



Ее приход в наше шоу — это огромная удача для девочек, которые участвуют в нем, для нас — тех, кто делает это шоу, и для телезрителей. Потому что наблюдать за тем, как Этери работает — а работает она жестко, но виртуозно — одно удовольствие», — сказал Картозия.