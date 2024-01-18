Камила Валиева не выступит на чемпионате России по прыжкам

«Дорогие болельщики Камилы!



К сожалению, мы вынуждены сообщить, что Камила не сможет принять участие в Чемпионате России по прыжкам по состоянию здоровья.



Мы понимаем, что это вынужденная мера, ведь Камила всегда стремится выступать и показывать своё мастерство на льду, радовать своих болельщиков.



Мы ждём Камилу на льду и уже очень скоро мы увидим её!», — говорится в сообщении.