$88.35+0.7196.05+0.45
Войти в почту

Алина Горбачёва пропустит чемпионат России по прыжкам

Фигуристка Алина Горбачёва не выступит на предстоящем чемпионате России по прыжкам из-за болезни.

Алина Горбачева пропустит чемпионат России по прыжкам
© РИА Новости

«У меня плохая новость. К сожалению, я не буду выступать на чемпионате России по прыжкам, потому что во вторник я заболела. До сих пор себя плохо чувствую. Пока температура и кашель, поэтому вынуждена пропустить соревнования», — сказала Горбачёва в видеообращении, опубликованном в её соцсетях.

Напомним, чемпионат России по прыжкам пройдёт с 19 по 22 января в Москве. В первый день соревнований состоится квалификация, 20 января пройдёт личный турнир, а в заключительный день состоится командный турнир. Согласно регламенту за победу поборятся две команды. Их капитанами станут Александр Галлямов и Дмитрий Козловский.

Трансляции чемпионата России по прыжкам доступны в Okko.

Фигурное катание
Алина Горбачева
Александр Галлямов
Дмитрий Козловский
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости