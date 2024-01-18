Алина Горбачева пропустит чемпионат России по прыжкам

«У меня плохая новость. К сожалению, я не буду выступать на чемпионате России по прыжкам, потому что во вторник я заболела. До сих пор себя плохо чувствую. Пока температура и кашель, поэтому вынуждена пропустить соревнования», — сказала Горбачёва в видеообращении, опубликованном в её соцсетях.