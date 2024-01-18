Чемпионат России по прыжкам. Петросян, Муравьева, Туктамышева и Базылюк выступят в квалификации
19 января на чемпионате России по прыжкам женщины выступят в квалификации.
Чемпионат России по прыжкам
Москва
Мужчины
Квалификация
Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляция – официальный сайт Первого канала
Участники
Маргарита Базылюк
София Дзепка
Алена Жилина
Арина Калугина
Екатерина Кольцова
Варвара Кравчина
Милана Лебедева
Мария Мазур
Диана Мильто
Арина Мохова
Камилла Нелюбова
Ангелина Палагина
Надежда Понтелеенко
Алена Принева
Кира Трофимова
Анастасия Уткина
Арина Чернобавская
ПРИМЕЧАНИЕ: в квалификации спортсмены исполняют один сольный прыжок и один каскад/комбинацию из не более двух прыжков. На исполнение каждого элемента дается две попытки, потом суммируются баллы за исполнение лучшей попытки каждого из элементов.
В основной раунд соревнований выходят 12 участников.
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