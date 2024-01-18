19 января на чемпионате России по прыжкам женщины выступят в квалификации.

Чемпионат России по прыжкам

ПРИМЕЧАНИЕ: в квалификации спортсмены исполняют один сольный прыжок и один каскад/комбинацию из не более двух прыжков. На исполнение каждого элемента дается две попытки, потом суммируются баллы за исполнение лучшей попытки каждого из элементов.