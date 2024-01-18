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Чемпионат России по прыжкам. Петросян, Муравьева, Туктамышева и Базылюк выступят в квалификации

19 января на чемпионате России по прыжкам женщины выступят в квалификации.

19 января на чемпионате России по прыжкам женщины выступят в квалификации
© Соцсети

Чемпионат России по прыжкам

Москва

Мужчины

Квалификация

Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляция – официальный сайт Первого канала

Участники

Маргарита Базылюк

Мария Гордеева

София Дзепка

Алена Жилина

Арина Калугина

Екатерина Кольцова

Елена Костылева

Варвара Кравчина

Милана Лебедева

Мария Мазур

Диана Мильто

Виктория Морозова

Арина Мохова

Софья Муравьева

Камилла Нелюбова

Ангелина Палагина

Аделия Петросян

Надежда Понтелеенко

Алена Принева

Кира Трофимова

Елизавета Туктамышева

Анастасия Уткина

Арина Чернобавская

ПРИМЕЧАНИЕ: в квалификации спортсмены исполняют один сольный прыжок и один каскад/комбинацию из не более двух прыжков. На исполнение каждого элемента дается две попытки, потом суммируются баллы за исполнение лучшей попытки каждого из элементов.

В основной раунд соревнований выходят 12 участников.

Фигурное катание
Мария Гордеева
Софья Муравьева
Аделия Петросян
Елена Костылева
Виктория Морозова
Елизавета Туктамышева
Первый канал