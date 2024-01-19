Второй чемпионат России по прыжкам среди фигуристов стартует в Москве

Второй в истории чемпионат России по прыжкам с участием сильнейших фигуристов страны стартует на московской "ЦСКА-Арене". 19 января состоятся официальная тренировка и квалификация спортсменов, 20 января - личный турнир, 21 января - командный.

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Личный турнир будет проводиться в мужском и женском зачетах в одиночном катании, а также в парном катании, элементы будут оцениваться по системе Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования пройдут по системе "на вылет", в каждом туре два спортсмена или две спортивные пары соревнуются друг против друга в исполнении набора прыжковых элементов. Набравший максимальную сумму баллов за исполнение прыжковых элементов спортсмен выходит в следующий тур.

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Командный турнир проводится среди спортсменов одиночного и парного катания в двух сборных, к участию будут приглашены спортивные пары, занявшие первое и второе места на чемпионате России, мужчины и женщины - одиночники, занявшие места с первого по третье на чемпионате России, три спортсмена в женском и мужском катании и две спортивные пары по итогам личного турнира и один приглашенный спортсмен. Капитанами команд станут два представителя парного катания. Капитаном первой команды будет победитель командного турнира Олимпиады в Пекине и бронзовый призер в индивидуальном Александр Галлямов, выступающий с Анастасией Мишиной. Капитаном второй команды станет Дмитрий Козловский, являющийся чемпионом Европы, бронзовым призером чемпионата мира в паре с Александрой Бойковой.

Состав соревнований будет представительным несмотря на то, что старт пропустят несколько спортсменов, в их числе олимпийская чемпионка командного турнира в Пекине Камила Валиева - она будет задействована в спецпроекте "Первого канала". Пропустит соревнования и победительница юниорского чемпионата России Алина Горбачева, а также серебряный призер прыжкового турнира прошлого сезона Алиса Двоеглазова. Не выступит в Москве и Роман Савосин - как ранее сообщил ТАСС его тренер, у фигуриста небольшая травма. Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик пропустят турнир из-за проблем с экипировкой.

За успешное выступление на этом старте фигуристов жду солидные призовые - победителям турнира в личном зачете выплатят по 1 млн рублей, спортсмены, занявшие вторые места, получат по 500 тыс. рублей, третьи - по 250 тыс. рублей. Победители командного турнира получат 5 млн рублей. Также спортсменам будет выплачиваться по 250 тыс. рублей за максимальные баллы, набранные при исполнении прыжкового элемента.

История чемпионата России по прыжкам

Первый прыжковый турнир фигуристов состоялся в 2021 году в рамках командного Кубка Первого канала, он проводился в формате "стенка на стенку" - Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова соревновались с Дмитрием Алиевым, Макаром Игнатовым, Михаилом Колядой и Андреем Мозалевым. Девушки выиграли, заработав 1 млн рублей. Через год в Саранске на Кубке Первого канала состязались две команды. Капитаном "красной" стала Анна Щербакова, капитаном "синей" был Марк Кондратюк - выиграли "красные", а в индивидуальном турнире победил Кондратюк.