$88.66+0.3196.59+0.54
Войти в почту

Второй чемпионат России по прыжкам среди фигуристов стартует в Москве

Второй в истории чемпионат России по прыжкам с участием сильнейших фигуристов страны стартует на московской "ЦСКА-Арене". 19 января состоятся официальная тренировка и квалификация спортсменов, 20 января - личный турнир, 21 января - командный.

Второй чемпионат России по прыжкам среди фигуристов стартует в Москве
© РИА Новости

Личный турнир будет проводиться в мужском и женском зачетах в одиночном катании, а также в парном катании, элементы будут оцениваться по системе Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования пройдут по системе "на вылет", в каждом туре два спортсмена или две спортивные пары соревнуются друг против друга в исполнении набора прыжковых элементов. Набравший максимальную сумму баллов за исполнение прыжковых элементов спортсмен выходит в следующий тур.

Видео дня

Командный турнир проводится среди спортсменов одиночного и парного катания в двух сборных, к участию будут приглашены спортивные пары, занявшие первое и второе места на чемпионате России, мужчины и женщины - одиночники, занявшие места с первого по третье на чемпионате России, три спортсмена в женском и мужском катании и две спортивные пары по итогам личного турнира и один приглашенный спортсмен. Капитанами команд станут два представителя парного катания. Капитаном первой команды будет победитель командного турнира Олимпиады в Пекине и бронзовый призер в индивидуальном Александр Галлямов, выступающий с Анастасией Мишиной. Капитаном второй команды станет Дмитрий Козловский, являющийся чемпионом Европы, бронзовым призером чемпионата мира в паре с Александрой Бойковой.

Состав соревнований будет представительным несмотря на то, что старт пропустят несколько спортсменов, в их числе олимпийская чемпионка командного турнира в Пекине Камила Валиева - она будет задействована в спецпроекте "Первого канала". Пропустит соревнования и победительница юниорского чемпионата России Алина Горбачева, а также серебряный призер прыжкового турнира прошлого сезона Алиса Двоеглазова. Не выступит в Москве и Роман Савосин - как ранее сообщил ТАСС его тренер, у фигуриста небольшая травма. Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик пропустят турнир из-за проблем с экипировкой.

За успешное выступление на этом старте фигуристов жду солидные призовые - победителям турнира в личном зачете выплатят по 1 млн рублей, спортсмены, занявшие вторые места, получат по 500 тыс. рублей, третьи - по 250 тыс. рублей. Победители командного турнира получат 5 млн рублей. Также спортсменам будет выплачиваться по 250 тыс. рублей за максимальные баллы, набранные при исполнении прыжкового элемента.

История чемпионата России по прыжкам

Первый прыжковый турнир фигуристов состоялся в 2021 году в рамках командного Кубка Первого канала, он проводился в формате "стенка на стенку" - Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова соревновались с Дмитрием Алиевым, Макаром Игнатовым, Михаилом Колядой и Андреем Мозалевым. Девушки выиграли, заработав 1 млн рублей. Через год в Саранске на Кубке Первого канала состязались две команды. Капитаном "красной" стала Анна Щербакова, капитаном "синей" был Марк Кондратюк - выиграли "красные", а в индивидуальном турнире победил Кондратюк.

В 2022 году впервые прошел отдельный турнир по прыжкам - чемпионат России, он состоялся в начале декабря в Санкт-Петербурге на льду спортивного комплекса "Юбилейный", в соревнованиях приняли участие команды Евгения Плющенко, Этери Тутберидзе и Алексея Мишина. Первыми чемпионами России по прыжкам стали Петр Гуменник, Вероника Жилина, Макар Игнатов, Софья Муравьева, Никита Сарновский, Софья Титова, а также пара Мишина - Галлямов. В индивидуальных женских соревнованиях звание победительницы завоевала Камила Валиева.

Фигурное катание
Никита Сарновский
Алина Горбачева
Алиса Двоеглазова
Софья Муравьева
Марк Кондратюк
Александр Галлямов
Вероника Жилина
Камила Валиева
Макар Игнатов
Александра Трусова
Петр Гуменник
Александра Бойкова
Анастасия Чернышова
Этери Тутберидзе
Дмитрий Алиев
Елизавета Туктамышева
Михаил Коляда
Роман Савосин
Анастасия Мишина
Дмитрий Козловский
Анна Щербакова
Алексей Мишин
Евгений Плющенко
Первый канал