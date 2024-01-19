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Валиева и Ягудин выступят в спектакле Авербуха в честь снятия блокады Ленинграда

Камила Валиева, Алексей Ягудин, Марк Кондратюк, Оксана Домнина, Максим Шабалин и другие известные фигуристы выступят в спектакле Ильи Авербуха, посвященном 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Театрализованный концерт-спектакль будет показан зрителям 28 января в Ледовом дворце, а также в телевизионной вечерней трансляции на Телеканале «78».

Валиева и Ягудин выступят в спектакле Авербуха в честь снятия блокады Ленинграда
© РИА Новости

В программе задействован эстрадно-симфонический оркестр под управлением Александра Полищука. Также в спектакле примут участие ледовые акробаты Григорий Забелло и Анатолий Сластин, воздушные акробаты Мария Голубева и Алексей Усков, балет Санкт-Петербургского государственного Ледового театра.

Основу программы составляют песни военных лет и симфонические произведения в исполнении оркестра, дополненные пластическими номерами фигуристов, световыми проекциями, акробатическими композициями и театрализованными элементами. Вся программа связана единой смысловой линией, которую задают ведущие Евгения Рябцева и Руслан Ивакин.

Главной темой постановки станет сила человеческого духа, победа жизни, любви и радости над смертью. В основу многих номеров лег уникальный документальный материал. Например, фигуристка и акробатка на полотнах Полина Панькова покажет проникновенный номер на основе дневников своего прадеда – блокадника Бориса Александровича Варламова.

Телеканал «78» проведет трансляцию спектакля 28 января в 20:00.

Фигурное катание
Марк Кондратюк
Камила Валиева
Евгения Рябцева
Мария Голубева
Александр Полищук
Алексей Усков
Руслан Ивакин
Максим Шабалин
Оксана Домнина
Алексей Ягудин
Илья Авербух