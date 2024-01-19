Валиева и Ягудин выступят в спектакле Авербуха в честь снятия блокады Ленинграда
Камила Валиева, Алексей Ягудин, Марк Кондратюк, Оксана Домнина, Максим Шабалин и другие известные фигуристы выступят в спектакле Ильи Авербуха, посвященном 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Театрализованный концерт-спектакль будет показан зрителям 28 января в Ледовом дворце, а также в телевизионной вечерней трансляции на Телеканале «78».
В программе задействован эстрадно-симфонический оркестр под управлением Александра Полищука. Также в спектакле примут участие ледовые акробаты Григорий Забелло и Анатолий Сластин, воздушные акробаты Мария Голубева и Алексей Усков, балет Санкт-Петербургского государственного Ледового театра.
Основу программы составляют песни военных лет и симфонические произведения в исполнении оркестра, дополненные пластическими номерами фигуристов, световыми проекциями, акробатическими композициями и театрализованными элементами. Вся программа связана единой смысловой линией, которую задают ведущие Евгения Рябцева и Руслан Ивакин.
Главной темой постановки станет сила человеческого духа, победа жизни, любви и радости над смертью. В основу многих номеров лег уникальный документальный материал. Например, фигуристка и акробатка на полотнах Полина Панькова покажет проникновенный номер на основе дневников своего прадеда – блокадника Бориса Александровича Варламова.
Телеканал «78» проведет трансляцию спектакля 28 января в 20:00.