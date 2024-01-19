Фигурист Даниелян выступит на чемпионате Санкт‑Петербурга
Серебряный призер чемпионата Европы по фигурному катанию Артур Даниелян примет участие в чемпионате Санкт Петербурга по фигурному катанию, сообщает пресс служба организаторов.
Ранее свое участие в соревнованиях подтвердили Петр Гуменник, Анна Фролова, Глеб Лутфуллин, Макар Игнатов, Матвей Ветлугин, Ксения Гущина, Семен Соловьев, София Захарова и Арина Кшецкая.
Также в турнире примут участие мужчины одиночники Николай Логинов, Илья Строганов, Дмитрий и Тимофей Шелковниковы, танцевальные дуэты — Екатерина Миронова и Евгений Устенко, Алиса Абдуллина и Егор Петров, Ульяна Ермакова и Артем Крылов, Мария Нехаева и Федор Санин, спортивные пары — Виктория Ельцова и Степан Маришин, Майя Шегай и Игорь Шамшуров, Алиса Блинникова и Алексей Карпов, женщины одиночницы — Полина Свириденко, Людмила Фурсова, Дарья Осипова, Виктория Нестерова, Валерия Овчинникова, Ярослава Гулевец.
Турнир пройдет 27 и 28 января в городской Академии фигурного катания. В этом году турнир посвящен 80 летию полного освобождения Ленинграда от блокады.