Фигурист Даниелян выступит на чемпионате Санкт‑Петербурга

Серебряный призер чемпионата Европы по фигурному катанию Артур Даниелян примет участие в чемпионате Санкт Петербурга по фигурному катанию, сообщает пресс служба организаторов.

Турнир пройдет 27 и 28 января в городской Академии фигурного катания. В этом году турнир посвящен 80 летию полного освобождения Ленинграда от блокады.