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Фигурист Даниелян выступит на чемпионате Санкт‑Петербурга

Серебряный призер чемпионата Европы по фигурному катанию Артур Даниелян примет участие в чемпионате Санкт Петербурга по фигурному катанию, сообщает пресс служба организаторов.

Фигурист Даниелян выступит на чемпионате Санкт‑Петербурга
© Матч ТВ

Ранее свое участие в соревнованиях подтвердили Петр Гуменник, Анна Фролова, Глеб Лутфуллин, Макар Игнатов, Матвей Ветлугин, Ксения Гущина, Семен Соловьев, София Захарова и Арина Кшецкая.

Также в турнире примут участие мужчины одиночники Николай Логинов, Илья Строганов, Дмитрий и Тимофей Шелковниковы, танцевальные дуэты — Екатерина Миронова и Евгений Устенко, Алиса Абдуллина и Егор Петров, Ульяна Ермакова и Артем Крылов, Мария Нехаева и Федор Санин, спортивные пары — Виктория Ельцова и Степан Маришин, Майя Шегай и Игорь Шамшуров, Алиса Блинникова и Алексей Карпов, женщины одиночницы — Полина Свириденко, Людмила Фурсова, Дарья Осипова, Виктория Нестерова, Валерия Овчинникова, Ярослава Гулевец.

Турнир пройдет 27 и 28 января в городской Академии фигурного катания. В этом году турнир посвящен 80 летию полного освобождения Ленинграда от блокады.

Фигурное катание
София Захарова
Анна Фролова
Евгений Устенко
Матвей Ветлугин
Глеб Лутфуллин
Ксения Гущина
Макар Игнатов
Петр Гуменник
Николай Логинов
Людмила Фурсова
Дарья Осипова
Екатерина Миронова
Артур Даниелян
Виктория Ельцова
Артем Крылов
Алексей Карпов