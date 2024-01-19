Мишина и Галлямов победили в квалификации ЧР по прыжкам

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающий в парном фигурном катании, стали победителями в квалификации чемпионата России по прыжкам. Спортсмены выполнили параллельный тройной сальхов, затем сделали тройную подкрутку на четвёртый уровень и выброс тройной флип, получив за своё выступление 21,24 балла.

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Вторыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые начали с параллельного тройного сальхова, а затем сделали тройную подкрутку на четвёртый уровень и исполнили тройной выброс флип. Фигуристы получили от судей 19,96 балла.

На третьем месте квалификацию завершили Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков. Они исполнили тройную подкрутку на третий уровень, а затем сделали выброс тройной риттбергер и выполнили параллельный четверной сальхов, набрав 19,74 балла.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами спортивных пар в квалификации чемпионата России по прыжкам:

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – 19,96

3. Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков – 19,74

4. Елизавета Осокина/Артем Грицаенко – 18,45

5. Кира Доможирова/Илья Вегера – 16,45

6. Влада Селиванова/Виктор Потапов – 14,69

7. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов – 14,36