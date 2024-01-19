Мишина и Галлямов победили в квалификации ЧР по прыжкам, Бойкова и Козловский — вторые
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающий в парном фигурном катании, стали победителями в квалификации чемпионата России по прыжкам. Спортсмены выполнили параллельный тройной сальхов, затем сделали тройную подкрутку на четвёртый уровень и выброс тройной флип, получив за своё выступление 21,24 балла.
Вторыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые начали с параллельного тройного сальхова, а затем сделали тройную подкрутку на четвёртый уровень и исполнили тройной выброс флип. Фигуристы получили от судей 19,96 балла.
На третьем месте квалификацию завершили Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков. Они исполнили тройную подкрутку на третий уровень, а затем сделали выброс тройной риттбергер и выполнили параллельный четверной сальхов, набрав 19,74 балла.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами спортивных пар в квалификации чемпионата России по прыжкам:
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 21,24
2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – 19,96
3. Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков – 19,74
4. Елизавета Осокина/Артем Грицаенко – 18,45
5. Кира Доможирова/Илья Вегера – 16,45
6. Влада Селиванова/Виктор Потапов – 14,69
7. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов – 14,36
8. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук – 13,48
Трансляции чемпионата России по прыжкам доступны в OkkoOkko.