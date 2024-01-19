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Фигурист Федотов выиграл квалификацию ЧР-2024 по прыжкам

Фигурист Арсений Федотов стал победителем квалификации чемпионата России по прыжкам, который проходит в Москве с 19 по 21 января.

Фигурист Федотов выиграл квалификацию ЧР по прыжкам
© РИА Новости

Спортсмен по итогам первого соревновательного дня набрал в сумме 32,58 балла, опередив ближайшего конкурента в лице Петра Гуменника более чем на один балл.

Третье место по итогам пятничных прыжков завоевал Лев Лазарев, набравший 30,87 балла. Всего в финальную часть соревнований смогли квалифицироваться 12 спортсменов. Помимо Федотова, Гуменника и Лазарева, за медали чемпионата поборются Глеб Лутфуллин, Михаил Терновский, Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Иван Попов, Макар Игнатов, Владислав Дикиджи, Николай Колесников и Григорий Федоров.

В соревнованиях у женщин сильнейшей в квалификации стала воспитанница заслуженного тренера России Этери Тутберидзе Аделия Петросян.

Фигурное катание
Владислав Дикиджи
Арсений Федотов
Лев Лазарев
Глеб Лутфуллин
Марк Кондратюк
Аделия Петросян
Макар Игнатов
Евгений Семененко
Григорий Федоров
Этери Тутберидзе
Николай Колесников
Иван Попов
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