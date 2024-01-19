Фигурист Федотов выиграл квалификацию ЧР по прыжкам

Фигурист Арсений Федотов стал победителем квалификации чемпионата России по прыжкам, который проходит в Москве с 19 по 21 января.

Спортсмен по итогам первого соревновательного дня набрал в сумме 32,58 балла, опередив ближайшего конкурента в лице Петра Гуменника более чем на один балл.