Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) в последний момент отказалась от названия команд на чемпионате России по прыжкам, сообщил «Матч ТВ» источник.
Чемпионат России по прыжкам проходит в Москве на «ЦСКА Арене».
По информации «Матч ТВ», ФФККР в последний момент решила отказаться от названий команд на чемпионате России по прыжкам. Изначально, команда Александра Галлямова должна была называться «Пламенный лед», а команда Дмитрия Козловского «Северный ветер». Вместо названий команды носят фамилии капитанов — команда Козловского и команда Галлямова.
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