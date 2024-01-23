В США назвали исторический прыжок Базылюк отвратительным

«Если посмотреть на это видео с чемпионата по прыжкам, кто-то точно будет в восторге, но не я. В этом было что-то тревожное и совсем не впечатляющее. Кто-то обязательно скажет: «Если бы прыгнул кто-то из США, тебе бы точно понравилось». Нет, не согласен. Я бы также посчитал это тревожным знаком», — заявил Байер.