Чемпионат Европы без российских фигуристок назвали «стыдобищем»

"Наши девочки тройные прыжки делают десятыми по счету. Если их выпустить на международные старты, то в два раза лучше будут выступать. Даже Губановой не могут позволить победить [на чемпионате Европы], чтобы, не дай бог, сказали: "опять русская девушка". Эту Хендрикс, которую тянули во все дыры и стороны… И наконец, она его выиграла. Стыдобища повторять прыжки, что делали тетки в 80-х годах! А наши девочки в тренде. Люди начнут голосовать билетами, деньгами. ISU надо думать. Такое [катание] не допускать к себе — непрофессиональная организация и дилетантство", — заявила спортивный комментатор.