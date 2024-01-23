Сколько заработали фигуристы на прыжковом турнире

Несколько спортсменов допрыгались до миллионов рублей, а кому-то не хватило чуть-чуть до кругленькой суммы.

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За минувшие выходные сразу 23 наших фигуриста завоевали приличные денежные призы, участвуя в прыжковом чемпионате России. Сотни тысяч и миллионы рублей им принесли опасные элементы, которыми они бесстрашно феерили на глазах многочисленной публики и строгих судей.

Спортсмены буквально бились об лёд, чтобы продемонстрировать сложнейшие прыжки! Некоторые падения выглядели по-настоящему жутко, а самая юная участница турнира, 12-летняя Елена Костылева, и вовсе поразила невероятной силой духа. Серьёзно ударив руку после неудачного квада, она решительно отправилась делать его снова: ей просто заморозили больную конечность вместо того, чтобы запретить рисковать дальше.

Сколько же получили наши фигуристы в этой захватывающей битве прыжков и чьи элементы оказались самыми дорогими в денежном смысле? Мы уже всё подсчитали: молодое поколение утёрло нос опытным коллегам.

Какие были призовые на прыжковом турнире

Призовой фонд чемпионата России по прыжкам в этом сезоне составил 12,5 млн рублей. В личных состязаниях спортивных пар, мужчин-одиночников и женщин-одиночниц можно было заработать 1 млн рублей за первое место, 500 тысяч рублей — за второе и 250 тысяч рублей — за третье. В случае парного катания данные суммы выдавались на двоих.

Кроме того, организаторы предусмотрели специальные премии в 250 тысяч рублей для тех, кто набрал максимальные баллы при исполнении определённого прыжкового элемента. В парном виде это были подкрут и выброс, в одиночном — сольный прыжок, каскад или комбинация из двух прыжков, каскад или комбинация из трёх прыжков и каскад или комбинация из пяти прыжков.

В командном турнире победители — «синие», которых возглавлял Дмитрий Козловский, разделили 5 млн рублей, а проигравшие «красные» с капитаном Александром Галлямовым — 3 млн. Каждая команда состояла из 11 человек: трёх одиночников, трёх одиночниц, двух спортивных пар и отдельно приглашённого спортсмена. Таким образом, если исходить из того, что призовые ребята между собой поделили поровну, то прыгавшие за «синих» обогатились примерно на 454 545 рублей, а выступавшие за «красных» — на 272 727 рублей.

Базылюк стала миллионершей в 12 лет

Личный зачёт у девушек на прыжковом турнире сенсационно выиграла 12-летняя Маргарита Базылюк из группы Этери Тутберидзе. Заработанный миллион новоиспечённая чемпионка решила отложить на покупку квартиры. В командных состязаниях Маргарита выступала за «синих» и в итоге за два основных соревновательных дня обогатилась почти на 1,5 млн рублей.

Призовые остальных девушек оказались на порядок меньше. Доход Аделии Петросян, ставшей серебряным призёром в личном турнире, преодолел отметку в 770 тысяч рублей, а Елены Костылевой, завоевавшей бронзу, — в 520 тысяч рублей.

Воспитаннице Евгения Плющенко Софье Муравьёвой и подопечной Сергея Давыдова Марии Гордеевой удалось пополнить денежный счёт на 450 с лишним тысяч благодаря победе «синих» в командном турнире. Екатерина Кольцова и Елизавета Туктамышева, представлявшие «красных» заработали по 270 с лишним тысяч рублей.

Маргарита Базылюк: 1 454 545 рублей Аделия Петросян: 772 727 рублей Елена Костылева: 522 727 рублей Софья Муравьёва: 454 545 рублей Мария Гордеева: 454 545 рублей Екатерина Кольцова: 272 727 рублей Елизавета Туктамышева: 272 727 рублей.

Фаворит у мужчин — тоже из группы Тутберидзе

У мужчин благодаря отличным выступлениям на прыжковом турнире миллионерами стали сразу два фигуриста: 14-летний Арсений Федотов из группы Тутберидзе и его ровесник Лев Лазарев из группы Сергея Давыдова. Арсений как новый чемпион России по прыжкам получил 1 млн рублей, а Лев — 250 тысяч рублей за бронзу в личном зачёте.

Также их отметили специальными призами за исполнение самых дорогих по баллам элементов. Правда, если за каскад из пяти прыжков выделили только Лазарева, то за сольный прыжок поощрили их обоих, а ещё Владислава Дикиджи. Соответственно, дополнительные 250 тысяч рублей им пришлось делить на троих: каждому досталось по 83 тысячи рублей с небольшим. В командном турнире Лев был на стороне «синих» и заработал куда больше Арсения, который прыгал за «красных». По совокупности всех призовых ученик Тутберидзе, конечно, всё равно возглавил список парней, но его превосходство не столь существенно, как у Базылюк над соперницами.

Немного не хватило до миллиона Ивану Попову: за серебро в личке ему выдали 500 тысяч рублей, а за командную победу «синих» — более 450 тысяч рублей.

Призовые Евгения Семененко составили более 700 тысяч рублей — это сумма премии за золото командника и специальной награды за лучший каскад из трёх прыжков. Владислав Дикиджи, как уже упоминалось выше, разделил 250 тысяч с Федотовым и Лазаревым за лучший сольный прыжок во время личных соревнований и получил чуть больше 270 тысяч за серебро в составе «красной» команды. Дмитрий Алиев никаких дополнительных поощрений не заслужил, но опередил Дикиджи по заработкам, так как катался в «синей» команде.

Командными состязаниями ограничились и заработки Петра Гуменника: 270 тысяч с небольшим за выступление на стороне «красных». А Марк Кондратюк, несмотря на то что не отобрался в командный турнир, выиграл 250 тысяч в личном противостоянии, показав лучший каскад из двух прыжковых элементов.

Арсений Федотов: 1 356 060 рублей Лев Лазарев: 1 037 878 рублей Иван Попов: 954 545 рублей Евгений Семененко: 704 545 рублей Дмитрий Алиев: 454 545 рублей Владислав Дикиджи: 356 060 рублей Пётр Гуменник: 272 727 рублей Марк Кондратюк: 250 000 рублей.

Вчерашние юниоры обошли по заработкам опытные пары

Вчерашние юниоры Елизавета Осокина и Артём Грицаенко не только захватили лидерство в личном противостоянии спортивных пар на прыжковом чемпионате России, но и обошли конкурентов по общей сумме заработков. К 1 млн рублей за победу в личке у них прибавилось более 545 тысяч на двоих за серебро «красных» в командных соревнованиях. Также они поделили дополнительный приз с Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским за выполнение лучшей подкрутки.

Саша с Димой при этом отстали по доходам от Лизы с Артёмом несильно: серебро в личке принесло им лишь 500 тысяч рублей, но командное золото «синих» — более 900 тысяч на двоих.

Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков неожиданно оказались богаче Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Обе пары завоевали бронзу в личных соревнованиях и получили чеки на 250 тысяч. При этом Настя с Сашей удостоились ещё четверти миллиона, так как продемонстрировали лучший выброс. Однако Катя и Матвей нивелировали отставание по доходам, выиграв командник с «синими».

Елизавета Осокина и Артём Грицаенко: 1 670 454 рубля Александра Бойкова и Дмитрий Козловский: 1 534 091 рубль Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков: 1 159 091 рубль Анастасия Мишина и Александр Галлямов: 1 045 454 рубля.

Базылюк — самая богатая

Самой богатой среди всех участников прыжкового турнира безоговорочно стала Маргарита Базылюк. Её соратник по «Хрустальному» Арсений Федотов заработал почти на сто тысяч меньше. Парникам свои миллионы пришлось делить на двоих, поэтому в общем зачёте их призовые выглядят менее эффектно, чем в своём виде.

Маргарита Базылюк: 1 454 545 рублей Арсений Федотов: 1 356 060 рублей Лев Лазарев: 1 037 878 рублей Иван Попов: 954 545 рублей Елизавета Осокина и Артём Грицаенко: по 835 227 рублей Аделия Петросян: 772 727 рублей Александра Бойкова и Дмитрий Козловский: по 767 045 рублей Евгений Семененко: 704 545 рублей Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков: по 579 545 рублей Елена Костылева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов: по 522 727 рублей Софья Муравьёва, Мария Гордеева и Дмитрий Алиев: по 454 545 рублей Владислав Дикиджи: 356 060 рублей Екатерина Кольцова, Елизавета Туктамышева и Пётр Гуменник: по 272 727 рублей Марк Кондратюк: 250 000 рублей.

Итого — 23 спортсмена смогли заработать приличные суммы на прыжковом чемпионате России в этом году! Здорово, что по сравнению с прошлым сезоном денежные награды выдавали всем призёрам в личном турнире, а не только победителям. Введение специальных призов — тоже большой плюс, хотя жаль, что в ряде случаев денежные суммы делили на несколько фигуристов.