Фигурист рассказал о предвзятости судей из-за его российского происхождения

Представляющий Польшу фигурист Владимир Самойлов рассказал об отношении к нему на соревнованиях из-за российского происхождения. Его слова приводит Sport24.

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Самойлов заявил, что судьи предвзято относятся к фигуристам, которые ранее выступали за Россию.

«Если брать организаторов, президентов федераций, тимлидеров из других стран, спортсменов, то никакого предвзятого отношения нет», — добавил он.

Самойлов перешел в сборную Польши летом 2021 года. На чемпионате Европы-2024 он занял восьмое место. В активе 24-летнего спортсмена три победы на чемпионате Польши.