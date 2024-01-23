Призер Олимпиады рассказал о поцелуе с Медведевой

«Мы уже много лет являемся артистами и исполняем разные роли. Все мы прекрасно понимаем, что есть погружение в роль и есть определенные вещи, сопутствующие героям нашего спектакля. Так что никаких неудобств или стеснения не было. Это очень логичное действие для наших героев. Когда ты весь погружен в этот образ, это действие и для тебя кажется логичным. Без этого не было бы истории Хосе и Кармен», — сказал Энберт.