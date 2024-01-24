Мать Костылевой рассказала об уходе фигуристки от Тутберидзе

Мама фигуристки Елены Костылевой рассказала, почему спортсменка ушла от Тутберидзе.

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– Когда Этери Тутберидзе нас выгнала в первый раз, я промолчала. Молча взяла коньки и без всяких скандалов ушла. Послала тренер ##### (нафиг) от борта – приняли, уходим, в тот же вечер тренировались у Вадима Раевского.

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– Почему тогда не хотели побороться?

– Лена тогда заболела. Потом вышла на первенство в 8 лет с тройным лутцем, боролась с очень сильными девочками – Гордеевой, Рубцовой, Титовой, Дзепкой.

Она хорошо себя показала. Помню, мы тогда очень хорошо общались с папой Арсения Федотова. Он тоже отбирался на первенство в восемь лет, но ни лутца, ни флипа у него пока еще не было. И папа Арсения тогда сказал: «Ваша девочка даже круче моего».

Но это, видимо, очень не понравилось тренерам, потому что они ее не готовили. Пока Лена болела, она дней десять не каталась, на трясущихся ногах была. Естественно, на первенство в таком состоянии ехать нельзя.

В итоге Лена с папой поехала немного покататься дополнительно – не в холодную Коммунарку, а в теплый каток в Лефортово. Для девочки после болезни было важно, чтобы на льду было тепло. Ну и так как там очень много тренеров, это всё тут же донесли.

Мы выздоровели, выходим на лед. Я тогда Этери Георгиевне подарок красивый купила, у нее скоро должен был быть день рождения... Не отдали его в итоге, потому что выгнали нас.

Еще перед хореографией мимо нас (тренер) Сергей Розанов проходил, такой злой взгляд кинул – я сразу все поняла. Началась тренировка, родители сидят у стенки ровно, прижавшись. Потому что все боятся Этери Георгиевну, это правда.

Но она правильно делает, слабину давать нельзя, иначе люди начинают наглеть. Она подозвала Лену, 20 минут ее о чем-то спрашивала. Потом подозвала меня и сказала: «Мы с вами на разных планетах. Вы наглые, бессовестные люди, пошли вон отсюда».

– Прямо вот так?

– Да. Нам показали фотографию, где Лена на «удочке» у Раевского. Не скрою, мы подкатывались у него летом, но до Этери Георгиевны. А уже в августе того же года у Лены пропали все прыжки.