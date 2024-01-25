14-летнюю фигуристку Симонову перевели из реанимации

14-летнюю фигуристку Марию Симонову, которая получила травму после падения на турнире в Москве, перевели из реанимации в отделение нейрохирургии. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

У девушки диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб бедра. После обследования у Симоновой не нашли более серьезных повреждений мозга и перевели в обычное отделение. Спортсменка останется под наблюдением медиков до полного выздоровления.

Напомним, что инцидент произошел на Всероссийских соревнованиях на призы президента Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ) во время выполнения короткой программы. 17-летний партнер фигуристки Мартин Переславский не смог удержать ее в верхней поддержке — Симонова упала на бок и ударилась головой об лед.