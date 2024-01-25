Ягудин пообещал представить особый номер на шоу "Влюбленные в фигурное катание"

"В этот день мы с моими юными коллегами превратим ледовую арену в самое романтичное место на планете, - сказал Ягудин. - И как же здорово, что любви все возрасты покорны - думаю, что только благодаря этому я стану частью этого очаровывающего фестиваля. И специально ради такого случая я планирую подготовить совершенно особый номер - приходите и увидите все сами".