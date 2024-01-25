Мать упавшей фигуристки Симоновой рассказала о состоянии дочери

Мать 14-летней фигуристки Марии Симоновой, которая ударилась во время соревнований в Москве головой об лед, Ирина рассказала в четверг, 25 января, о состоянии дочери и поделилась подробностями самого инцидента.

© Вечерняя Москва

— Честно говоря, от шока только сейчас начинаю отходить, только приходит осознание, что произошло. Скорая увезла нас с катка — я ехала вместе с Машей, — рассказала она.

По словам женщины, следом за ними в больницу поехал и напарник фигуристки Мартин Бреславский, во время выступления с которым Симонова и упала.

Ирина Симонова добавила, что дочь, скорее всего, выпишут из больницы 26 января. Девушка уже рвется обратно на лед, передает ТАСС.

Накануне спортсменка упала с поддержки и ударилась головой об лед во время выступления на турнире в Москве. Несмотря на это, она вместе с 17-летним партнером Мартином Бреславским докатала короткую программу на 42,51 балла.

Другая юная фигуристка Алина Горбачева пропала в конце августа прошлого года в Москве и на протяжении следующих суток не выходила на связь ни с кем. Впоследствии ее нашли в кинотеатре.