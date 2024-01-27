Валиева исполнила номер под хит из «Слова пацана»

Российская фигуристка Камила Валиева исполнила номер по саундтрек из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» на соревнованиях «Битва школ». В частности, спортсменка выбрала песню «Пыяла».

Ранее сообщалось, что песня «Пыяла» от дуэта «Аигел» обогнала по популярности трек Кати Лель «Мой мармеладный». Он был в топе в связи с большим количеством видео в социальных сетях, которые снимали под песню. В пресс-службе «Яндекс Музыки» отметили, что в течение четырех недель «Пыяла» занимает первое место в чарте сервиса.