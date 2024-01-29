Юношеские Олимпийские игры-2024. Ким Хен Гем одержал победу, Хагара – 2-й, Яньхао Ли – 3-й
Корейский фигурист Ким Хен Гем одержал победу на юношеской Олимпиаде.
Фигурное катание
Юношеские Олимпийские игры-2024
Канвондо, Южная Корея
Юноши
Итоговое положение
1. Ким Хен Гем (Южная Корея) – 216,73
2. Адам Хагара (Словакия) – 216,23
3. Яньхао Ли (Новая Зеландия) – 208,84
4. Джейкоб Санчес (США) – 200,28
5. Рио Наката (Япония) – 198,29
6. Раффаэле Франческо Зик (Италия) – 189,84
7. Хару Какиучи (Япония) – 185,88
8. Тянь Тунхэ (Китай) – 179,32
9. Георгий Павлов (Швейцария) – 178,82
10. Дэвид Ли (Канада) – 175,73
11. Константин Супаташвили (Грузия) – 174,73
Произвольная программа
1. Ким Хен Гем (Южная Корея) – 147,45
2. Рио Наката (Япония) – 142,70
3. Адам Хагара (Словакия) – 141,17
4. Яньхао Ли (Новая Зеландия) – 140,83
5. Хару Какиучи (Япония) – 124,77
6. Джейкоб Санчес (США) – 123,90
7. Раффаэле Франческо Зик (Италия) – 123,79
8. Дэвид Ли (Канада) – 118,57
9. Георгий Павлов (Швейцария) – 116,85
10. Константин Супаташвили (Грузия) – 116,25
11. Тянь Тунхэ (Китай) – 112,24
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