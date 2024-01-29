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Юношеские Олимпийские игры-2024. Ким Хен Гем одержал победу, Хагара – 2-й, Яньхао Ли – 3-й

Корейский фигурист Ким Хен Гем одержал победу на юношеской Олимпиаде.

Корейский фигурист Ким Хен Гем одержал победу на юношеской Олимпиаде
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Фигурное катание

Юношеские Олимпийские игры-2024

Канвондо, Южная Корея

Юноши

Итоговое положение

1. Ким Хен Гем (Южная Корея) – 216,73

2. Адам Хагара (Словакия) – 216,23

3. Яньхао Ли (Новая Зеландия) – 208,84

4. Джейкоб Санчес (США) – 200,28

5. Рио Наката (Япония) – 198,29

6. Раффаэле Франческо Зик (Италия) – 189,84

7. Хару Какиучи (Япония) – 185,88

8. Тянь Тунхэ (Китай) – 179,32

9. Георгий Павлов (Швейцария) – 178,82

10. Дэвид Ли (Канада) – 175,73

11. Константин Супаташвили (Грузия) – 174,73

Произвольная программа

1. Ким Хен Гем (Южная Корея) – 147,45

2. Рио Наката (Япония) – 142,70

3. Адам Хагара (Словакия) – 141,17

4. Яньхао Ли (Новая Зеландия) – 140,83

5. Хару Какиучи (Япония) – 124,77

6. Джейкоб Санчес (США) – 123,90

7. Раффаэле Франческо Зик (Италия) – 123,79

8. Дэвид Ли (Канада) – 118,57

9. Георгий Павлов (Швейцария) – 116,85

10. Константин Супаташвили (Грузия) – 116,25

11. Тянь Тунхэ (Китай) – 112,24

Фигурное катание
Ким Хен
Георгий Павлов
Дэвид Ли