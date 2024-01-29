Решение по допинг-делу Валиевой: могут ли оправдать фигуристку

Сегодня, 29 января, будет объявлено решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по допинг-делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Как сообщает «КП-Спорт», оно будет окончательным и поставит точку в разбирательстве, которое длится с 2022 года. Все эти годы Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) пытается доказать свою точку зрения на ситуацию, при этом шанс, что спортсменку оправдают, все еще есть.

Какой приговор грозит Валиевой?

13 января 2023 года Дисциплинарный комитет РУСАДА официально оправдал фигуристку после длительных разбирательств. Комитет не наложил каких-либо санкций, за исключением аннулирования ее результатов на дату взятия пробы — 25 декабря 2021 года. Однако решение не удовлетворило ВАДА. Ее целью, по всей видимости, стала дисквалификация Валиевой.

При этом нельзя с уверенностью сказать, какое решение примут судьи. Фигуристке могут просто сделать выговор за халатность — летом 2023 года 15-летняя пловчиха из сборной Ямайки Маккензи Хедли получила его в практически аналогичном кейсе. В ее крови обнаружили сразу пять запрещенных препаратов — фторин GW0742, кардарин GW501516 и лигандрол SARM LGD, GW1516 метаболиты сульфон и сульфоксид. Девушка также заявляла, что в организме они оказались случайно.

Что говорили другие фигуристы?

Отметим, что 31 участник командного турнира Олимпиады-2022 ждет распределения медалей. Россия, США, Япония и даже Канада, занявшая четвертое место, следят за вердиктом — в зависимости от решения места могут измениться.

Канадские и американские фигуристы, вроде Винсента Чжоу, вели себя по-хамски. Американец перед первым заседанием CAS дал большое интервью, где «проклинал» Валиеву и русских, заявляя, что из-за долгого расследования допинг-дела не может получить якобы положенную ему медаль. Канадка Меган Дюхамель и вовсе демонизировала российскую фигуристку в социальных сетях. При этом никто на Западе не адресовал свои претензии ВАДА, которая затягивает расследование, добиваясь лишь дисквалификации Валиевой.

Отметим, что сама Камила почти не комментировала разбирательства. Она продолжает свою карьеру до сих пор.

Каким может быть решение?

Сторона обвинения в лице ISU и ВАДА добивается исключительно дисквалификации фигуристки на четыре года с лишением всех титулов и результатов за этот период. Кроме того, последняя хочет оспорить решение, которое позволило Камиле кататься на Олимпиаде-2022 в Пекине. Линия организаций строится на том, что Валиева преднамеренно принимала запрещенный триметазидин. Сторона защиты, судя по словам обвинителей, настаивает на противоположном мнении — она утверждает, что препарат попал в организм случайно.