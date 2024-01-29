Чайковская высказалась о решении CAS по Валиевой

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по российской фигуристке Камиле Валиевой абсолютно несправедливое, заявила «Матч ТВ» главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская.

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В понедельник CAS постановил признать Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировать ее на 4 года с момента взятия допинг пробы — 25 декабря 2021 года.

— Решение безобразное, несправедливое. Так нельзя обращаться с замечательной фигуристкой и замечательной девушкой. Больше мне нечего добавить, — сказала Чайковская «Матч ТВ».

Валиева на Олимпийских играх в Пекине помогла сборной России завоевать золото в командных соревнованиях. Перед личным турниром стало известно, что в допинг пробе фигуристки с чемпионата России обнаружен запрещенный препарат триметазидин. CAS допустил россиянку до личных соревнований Игр, где она стала четвертой.