Чайковская высказалась о решении CAS по Валиевой

«Безобразно и несправедливо. Нельзя так обращаться с замечательной фигуристкой» — Чайковская о решении CAS по Валиевой
Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по российской фигуристке Камиле Валиевой абсолютно несправедливое, заявила «Матч ТВ» главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская.
В понедельник CAS постановил признать Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировать ее на 4 года с момента взятия допинг пробы — 25 декабря 2021 года.
— Решение безобразное, несправедливое. Так нельзя обращаться с замечательной фигуристкой и замечательной девушкой. Больше мне нечего добавить, — сказала Чайковская «Матч ТВ».
Валиева на Олимпийских играх в Пекине помогла сборной России завоевать золото в командных соревнованиях. Перед личным турниром стало известно, что в допинг пробе фигуристки с чемпионата России обнаружен запрещенный препарат триметазидин. CAS допустил россиянку до личных соревнований Игр, где она стала четвертой.
В январе 2023 года дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА) установил, что, хотя Валиева совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это «никакой вины или халатности». Спортсменка избежала санкций, кроме аннулирования ее результатов на дату взятия пробы — 25 декабря 2021 года. Впоследствии РУСАДА, Международный союз конькобежцев (ISU) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подали апелляции в CAS, которые были объединены в одно производство.