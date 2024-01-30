Юрист оценила шансы Валиевой обжаловать решение CAS

Фигуристка Камила Валиева, которую Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сможет обжаловать решение в Верховном Суде Швейцарии в течение 30 дней, рассказала спортивный юрист Анна Анцелиович. Комментируя ситуацию «Царьграду», эксперт при этом подчеркнула, что апелляция может быть подана только по процессуальным основаниям.

Только по процессуальным основаниям. То есть Верховный Суд Швейцарии не рассматривает дело по существу. Он лишь контролирует, чтобы решение было вынесено с соблюдением всех процессуальных прав сторон, — пояснила юрист.

Анцелиович отметила, что прецеденты отмены решений CAS были, но очень редко. Она напомнила, что не так давно китайский пловец Сунь Яна доказал наличие конфликта интересов и необъективность одного из арбитров, после чего решение CAS отменили.

29 января 2024 года CAS вынес решение о четырехлетней дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой. Все ее результаты с 21 декабря 2021-го, когда проходил чемпионат России в Санкт-Петербурге, будут аннулированы.