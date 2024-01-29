"Грустное решение, но мы уже привыкли грустить в российском спорте. Я была рядом с Камилой в Китае, когда это все происходило. Была рядом и по завершении Игр, и мы летели на соседних креслах в самолете в Москву из Китая, я видела все эмоции от и до. Помню, как сильно она переживала и одновременно негодовала, не понимая, что происходит. Так не ведет себя спортсмен, который целенаправленно употреблял допинг, он будет злиться, что все всплыло, искать виноватых, но Камила просто не понимала, что происходит", - написала Медведева.