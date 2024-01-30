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Федерация фигурного катания США – о дисквалификации Валиевой: сегодня чистый спорт победил

Исполнительный директор федерации фигурного катания США Трейси Марек прокомментировал четырёхлетнюю дисквалификацию российской фигуристки Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил.

Федерация фигурного катания США о деле Валиевой: чистый спорт победил
© ТАСС

«Сегодня благодаря решению CAS чистый спорт победил. Девять наших олимпийских призёров, Натан Чен, Винсент Чжоу, Карен Чен, Алекса Книрим, Брэндон Фрейзер, Мэдисон Чок, Эван Бейтс, Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, должны быть отмечены за честность и лидерство в призывах к честным и равным условиям игры, обеспечивающих чистую конкуренцию, где преимущество достигается только благодаря самоотдаче, упорному труду и соблюдению правил спорта», — приводит слова Марека U.S. Figure Skating в своей социальной сети X (ранее Twitter).

В Кремле прокомментировали дисквалификацию Валиевой

Напомним, Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России.

Фигурное катание
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