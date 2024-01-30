Бетина Попова назвала дисквалификацию Валиевой "показательной поркой"

— Юристы Валиевой разберутся, как правильнее всего поступить в этой ситуации, если говорить о разбирательствах в суде. Учитывая, что ее дисквалификация истекает в декабре 2025 года, то она еще сможет вернуться и вновь побеждать. Камила способна на это.



Четыре года — это какая то показательная порка, я не понимаю, почему было принято такое решение, — приводит слова Поповой «РБ Спорт».