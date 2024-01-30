Бетина Попова назвала дисквалификацию Валиевой "показательной поркой"

«Четыре года — это какая‑то показательная порка» — Бетина Попова о вердикте CAS по делу Камилы Валиевой
Бывшая фигуристка, а ныне хореограф и тренер Бетина Попова высказалась о дисквалификации Камилы Валиевой из за допинга.
В понедельник Спортивный арбитражный суд (СAS) дисквалифицировал российскую фигуристку на 4 года, начиная с 25 декабря 2021 год. Спортсменка должна быть лишена всех медалей начиная с этой даты, в том числе золота Олимпийских игр 2022 в командном турнире и чемпионата Европы 2022. Решение CAS может быть оспорено в Федеральном суде Швейцарии в течение 30 дней.
— Юристы Валиевой разберутся, как правильнее всего поступить в этой ситуации, если говорить о разбирательствах в суде. Учитывая, что ее дисквалификация истекает в декабре 2025 года, то она еще сможет вернуться и вновь побеждать. Камила способна на это.
Четыре года — это какая то показательная порка, я не понимаю, почему было принято такое решение, — приводит слова Поповой «РБ Спорт».
Международный союз конькобежцев (ISU) примет решение об утверждении результатов олимпийского командного турнира фигуристов 7 февраля.