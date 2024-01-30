НОК США: американские фигуристы получат золотые медали Игр в Пекине

Американские фигуристы будут награждены золотыми медалями за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом заявила генеральный директор Национального олимпийского комитета (НОК) США Сара Хиршланд.

"Сара Хиршланд подтверждает, что разговаривала с Международным олимпийским комитетом (МОК) и получила новость о том, что фигуристы сборной США будут награждены золотыми медалями командного турнира зимних Олимпийских игр в Пекине", - приводит ее комментарий пресс-служба американской организации.

В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил.

Спортсменка входила в состав сборной России, которая стала победителем командного турнира на Олимпиаде в Пекине. В CAS заявили, что за распределение наград пекинских соревнований отвечают МОК и Международный союз конькобежцев (ISU).