Камилу Валиеву лишили золотой медали чемпионата Европы‑2022

Таким образом, золотая медаль чемпионата Европы 2022 достанется россиянке Анне Щербаковой . Серебро получит еще одна представительница России Александра Трусова , на третье место поднимается Луна Хендрикс из Бельгии. Матч ТВ

Напомним, ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Сборная России по решению ISU была лишена золота Олимпийских игр 2022 года. Российской команде было присуждено третье место. Чемпионат.com