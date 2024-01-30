Песков исключил пересмотр призовых выплат фигуристам за Олимпиаду в Пекине

Москва не будет пересматривать размер призовых выплат российским фигуристам, выданных за командную победу на Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков . Парламентская газета

В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. Спортсменка входила в состав сборной России , которая стала победителем командного турнира на Олимпиаде в Пекине. Российская газета

«Мы не согласны с этими решениями — ни с решением суда, ни с решением федерации. Мы их не принимаем. Вместе с тем мы считаем, что, безусловно, со всеми соответствующими структурами нужно продолжать работу. Если имеются хоть какие-то возможности для оспаривания и для продолжения защиты прав наших спортсменов, их нужно мобилизовать до конца», — сказал Песков. Газета.Ru