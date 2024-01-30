В Канаде заявили, что российские фигуристы не заслужили медаль Игр-2022

«Им дают бронзу, которую они не заслуживают, потому что в случае, если один представитель команды попадается на допинге, вся команда дисквалифицируется (во всех видах спорта). И Россия все равно считает, что это нечестно? Что не так с этими людьми?» — написала Дюамель.