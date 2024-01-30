Канадскую фигуристку назвали умалишенной после слов о России

"На Западе очень много умалишенных людей. Она относится именно к этой категории. Она подвержена очень жесткой пропаганде. У них односторонняя подача информации, нет альтернативных источников, чтобы проанализировать - так оно или не так. Она не пытается даже перевести какую-то другую прессу, экспертов, которые говорят, что не все так однозначно. Больной человек, что на нее обращать внимание", – заявил Васильев.