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Канадскую фигуристку назвали умалишенной после слов о России

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в комментарии РИА Новости выразил мнение, что канадская экс-фигуристка Меган Дюамель относится к категории умалишенных людей.

Канадскую фигуристку назвали умалишенной после слов о России
© РИА Новости

"На Западе очень много умалишенных людей. Она относится именно к этой категории. Она подвержена очень жесткой пропаганде. У них односторонняя подача информации, нет альтернативных источников, чтобы проанализировать - так оно или не так. Она не пытается даже перевести какую-то другую прессу, экспертов, которые говорят, что не все так однозначно. Больной человек, что на нее обращать внимание", – заявил Васильев.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил новую тройку призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине. После аннулирования результатов дисквалифицированной Камилы Валиевой сборная России опустилась с первого места на третье, золото досталось США, серебро — Японии. Дюамель комментируя это решение, отметила, что сборная России не заслужила эту медаль.

Сборную России лишили золота Олимпиады после дисквалификации Валиевой

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года с 25 декабря 2021 года — в этот день года в пробе спортсменки, взятой на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество — триметазидин. О том, что проба дала положительный результат, стало известно во время Олимпиады 2022 года после победы России в командном турнире.

Фигурное катание
Камила Валиева
Меган Дюамель
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