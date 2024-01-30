Спортивный юрист прокомментировал решение CAS по делу Валиевой

«ВАДА поступило в какой-то степени иезуитски. Именно со стороны ВАДА документы про дедушку и всё такое были слиты в Сеть. Они это сделали совершенно нацеленно с понятным намерением, чтобы уже не появилось новой версии. Была спешка с представлением хоть какой-то версии. Дедушка, стакан...» — сказал Пацев в эфире подкаста «Чемпионата» «Ход коньком».