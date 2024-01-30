Фигуристка Камила Валиева, которую ранее CAS дисквалифицировал на четыре года, получила под последней публикацией в своем Telegram-канале более ста тысяч комментариев.

После сообщений о своей дисквалификации и аннулировании результатов с декабря 2021 года 17-летняя спортсменка разместила у себя на канале видео одного из своих выступлений. На ролик она наложила песню «Сердце» исполнителя Passmurny, а точнее часть со словами «заглуши мою боль и мое сердце выбери, солнце выгорит, мысли выбили, где бы мы были и любовь».

Чуть более чем за шесть часов публикация собрала почти 113 тысяч комментариев. В большинстве из них звучат слова поддержки в адрес Валиевой.