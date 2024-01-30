Валиева получила более ста тысяч комментариев в Telegram после дисквалификации
Фигуристка Камила Валиева, которую ранее CAS дисквалифицировал на четыре года, получила под последней публикацией в своем Telegram-канале более ста тысяч комментариев.
После сообщений о своей дисквалификации и аннулировании результатов с декабря 2021 года 17-летняя спортсменка разместила у себя на канале видео одного из своих выступлений. На ролик она наложила песню «Сердце» исполнителя Passmurny, а точнее часть со словами «заглуши мою боль и мое сердце выбери, солнце выгорит, мысли выбили, где бы мы были и любовь».
Чуть более чем за шесть часов публикация собрала почти 113 тысяч комментариев. В большинстве из них звучат слова поддержки в адрес Валиевой.
Напомним, что Спортивный арбитражный суд принял решение дисквалифицировать фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отстранение отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Таким образом ее результаты на ОИ в Пекине аннулированы и сборная РФ лишена командного золота соревнования.