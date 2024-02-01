Тарасова: мы все испортили жизнь Валиевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в очередной раз высказалась о допинговом скандале вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой, выразив уверенность в невиновности спортсменки. Ее слова приводит РИА Новости.

"Расследование дела Валиевой должно быть полным. Это дело государственной важности. Мы все довели девочку до такого и испортили ей жизнь. Конечно, Камила не употребляла допинг. Это случайность, поэтому надо разобраться", — заявила Тарасова.

Решение CAS отстранить спортсменку на четыре года, начиная с декабря 2021 года, было оглашено 29 января.

Валиева на Олимпийских играх - 2022 в составе сборной России заняла первое место в командном турнире, а также стала четвертой в личном первенстве. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не став лишать Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.