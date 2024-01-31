Фигуристы из США потребовали наградить их в Париже после отстранения Валиевой

Американские фигуристы хотят получить золотые медали ОИ-2022, присужденные им после отстранения россиянки Камилы Валиевой, на специальной церемонии в Париже. Об этом сообщает New York Post.

В конце января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) на четыре года дисквалифицировал 17-летнюю Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все ее результаты с этой даты должны быть аннулированы.

После этого Международный союз конькобежцев (ISU) вычел результаты Валиевой из общего зачета командного турнира ОИ в Пекине. В итоге российские фигуристы опустились с первого на третье место, им присуждена бронзовая медаль.

Победителями турнира ISU объявил фигуристов из США, второе место досталось Японии. Олимпийский комитет России (ОКР) пообещал обжаловать в CAS решение ISU. Как подчеркнули в ОКР, по правилам самого ISU, санкции против одного спортсмена не могут быть основанием для пересмотра результатов всего командного турнира.

Глава Национального олимпийского комитета США (USOPC) Сара Хиршланд выразила уверенность, что американские фигуристы получат золотые медали.

«На данный момент не существует сценария, при котором сборная США не станет обладательницей золотых медалей», - подчеркнула Хиршланд.

Но время, место и логистика церемонии награждения пока не определены, отметила она

Американские танцоры на льду Мэдисон Чок и Эван Бейтс призвали наградить фигуристов из США во время летних Игр-2024 в Париже. Чок назвала это «сценарием их мечты».