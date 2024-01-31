Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова прокомментировала четырехлетнюю дисквалификацию российской фигуристки Камилы Валиевой за применение допинга. Lenta.ru
По словам Москальковой, "такое беспочвенное обвинение в адрес юной девушки, которая имела честь с блеском представлять спортивную нацию на международной арене - не первый в своем роде, но все же вопиющий случай неприкрытой русофобии". ТАСС
"Когда-то спорт справедливо считался нейтральной зоной, где не было места политическим интригам, и только упорный труд и талант определяли победителя. Но, кажется, эти времена остались в прошлом", – отметила она. Sports.ru