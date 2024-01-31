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Москалькова объяснила дисквалификацию Валиевой русофобией

Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова прокомментировала четырехлетнюю дисквалификацию российской фигуристки Камилы Валиевой за применение допинга. Lenta.ru

По словам Москальковой, "такое беспочвенное обвинение в адрес юной девушки, которая имела честь с блеском представлять спортивную нацию на международной арене - не первый в своем роде, но все же вопиющий случай неприкрытой русофобии". ТАСС

"Когда-то спорт справедливо считался нейтральной зоной, где не было места политическим интригам, и только упорный труд и талант определяли победителя. Но, кажется, эти времена остались в прошлом", – отметила она. Sports.ru

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