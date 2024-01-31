Названа сумма призовых, которые придется вернуть Валиевой

Одним из условий дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой по итогам допинг-скандала стал возврат всех призовых денег, которые спортсменка выиграла со дня отстранения — с 25 декабря 2021 года. Как сообщает «Спорт-КП», сумма может превышать 11,6 млн рублей.

Всего в дисквалификационный период у Валиевой был лишь один турнир под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) — спортсменка выиграла чемпионат Европы 2022 года. Призовые за это достижение составили 21 тысяча долларов США, что по сегодняшнему курсу составляет около 1,8 млн рублей.

После официальных больших призовых на внутренних стартах в России не было до осени 2022 года. Вместе с тем тогда же появились неофициальные соревнования, вроде «Кубка Первого канала» и чемпионата России по прыжковым элементам. В решении Спортивного арбитражного суда (CAS) о необходимости вернуть призовые с подобных мероприятий ничего не говорится.

Успехи Валиевой в сезоне 2022/2023, включают в себя две победы на этапах Гран-При России (в общей сложности 1 млн рублей призовых), а также серебро на чемпионате России (1,5 млн рублей). Позднее фигуристка взяла серебро на финале Гран-При России — за него выплачивают 750 тысяч рублей.

В текущем сезоне Валиевой не удалось попасть в топ-3 на этапе Гран-При в Казани. Позднее спортсменка выиграла этап в Москве, заработав еще 500 тысяч, а также заняла третье место на чемпионате России в Челябинске — это еще 1 млн рублей. Также следует напомнить и о премиальных от государства за золото Олимпиады в Пекине — 4 млн рублей.

Таким образом, всего за время дисквалификации Валиева заработала более 11,6 млн рублей. При этом общая сумма призовых за выступления после Олимпиады, с учетом новых турниров и стартов, составляет 4,625 млн рублей.