«Вот уже два года я не комментировала никак ситуацию с допингом обнаруженным у Камилы Валиевой на Чемпионате России в 2021 году, несмотря на незаслуженный нескончаемый хейт и обвинения в свою сторону. Всей нашей команде было строго настрого запрещено как либо комментировать или давать оценку происходящему, поскольку это может повлиять и помешать расследованию. А я наверное больше всех хотела, чтобы эту историю досконально расследовали и чтобы у меня не осталось никаких вопросов, даже если это оплошность, ошибка или преступление с чьей то стороны.



Вот уже многие годы я работаю порой без выходных и отпусков ради результатов спортсменов, и я как никто другой хочу знать, что произошло с Камилой и как этот препарат попал в её организм. Все мои спортсмены были и остаются чистыми, я за чистый спорт, иначе и быть не может.



Наши спортсмены с 2010 года соревнуются на международных соревнованиях. И наверное невозможно будет сосчитать количество допинг проб, которые были сданы за это время. Всегда пробы были чистыми, надеюсь так и останется. Мы всегда учили и разъясняли нашим спортсменам и их родителям, что нужно быть внимательнее с принятием даже простейших препаратов от простуды и нельзя доверять, к сожалению, абсолютно никому. И вот по прошествию двух лет — так и не стало ничего понятно, так и не расследовали происхождение этого препарата, так и осталась куча вопросов. И только обвинения с разных сторон летят в нашу сторону.



К Камиле у меня нет вопросов, она ребёнок и с моей стороны я продолжу всячески поддерживать её. Не в обиду всем моим предыдущим спортсменам — Камила самая одарённая спортсменка. И на её спортивную долю выпало испытание, которое сложно описать в словах. Относительно вердикта у меня один основной вопрос — а хоть кто-то защищал Камилу на слушаниях, потому что хуже вердикта быть и не могло. История Камилы — это наша боль", — написала Тутберидзе на странице в соцсетях.