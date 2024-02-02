Олимпийская чемпионка — 2022 Анна Щербакова отписалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) от тренера Этери Тутберидзе, под руководством которой работает. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Неизвестно, когда фигуристка перестала быть подписанной на тренера.

После того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву из-за нарушения антидопинговых правил на четыре года и лишил ее всех наград с декабря 2021 года, Щербакова получила титул чемпионки Европы — 2022. На том европейском первенстве она стала второй, уступив Валиевой.

Тутберидзе после обнародования вердикта CAS написала пост в Instagram, назвав Валиеву самой одаренной фигуристкой из всех, кто у нее занимался. При этом помимо Валиевой и Щербаковой в ее группе были Юлия Липницкая, Алина Загитова, Евгения Медведева, Александра Трусова.