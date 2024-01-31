Тарасова сказала, что на месте Тутберидзе признала бы свою вину в деле Валиевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сказала «Матч ТВ», что на месте тренера Этери Тутберидзе признала бы свою вину в деле фигуристки Камилы Валиевой, чтобы снять ответственность за это с ребенка.

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Ранее в среду Тутберидзе в своих социальных сетях опубликовала заявление, в котором усомнилась в компетенции юристов, представлявших интересы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS). В понедельник CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В релизе суда отмечалось, что фигуристка не смогла предоставить убедительные доказательства, что нарушение было неумышленным. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что все результаты спортсменки с даты взятия пробы аннулированы. Это также привело к пересмотру итогов командного турнира ОИ 2022, где сборная России одержала победу. Первое место теперь присуждено команде США, вторыми стали японцы, а россияне получат бронзу.

— Этери Тутберидзе усомнилась в работе юристов, защищавших Камилу Валиеву в суде. Как думаете, может ли тренер не знать тех, кто защищает ее спортсменку в суде?

— Этери Тутберидзе не может не знать, кто защищал Камилу в суде. Это первое, чем тренер должна интересоваться. К ситуации причастна не только Валиева, но и сама Этери Тутберидзе. Как же она может этого не знать? Это мы должны у нее спросить, кто защищал Камилу в суде.