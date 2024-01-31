Медведева рассказала о сексуализации в фигурном катании

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева на своем YouTube-канале рассказала о сексуализации в фигурном катании.

Спортсменка обратила внимание на то, что на турнирах выступает в прозрачной облегающей одежде.

«Мы встаем жопой кверху в трусах. Даже какие-то мужчины-тренеры могут сказать типа: "Че, похудела? Че-то сиськи меньше стали"», — заявила она.

Медведева посчитала, что в фигурном катании является нормой оценка женской красоты.

В 2022 году российская фигуристка Елизавета Нугуманова пожаловалась на травлю со стороны тренерского штаба Евгения Рукавицына. Спортсменка обвинила специалиста в оскорблениях, а тренерский штаб — в попытках заставить фигуристок молчать о ситуации внутри коллектива.