Канадцы Гиллес и Пуарье выиграли ритм-танец на чемпионате четырех континентов

Сегодня, 2 февраля, в Шанхае (Китай) свои ритм-танцы представили фигуристы, выступающие в танцах на льду. Лучшими по итогам выступлений стали канадские спортсмены Пайпер Гиллес и Поль Пуарье. Танцевальный дуэт получил от судей 85,49 балла.